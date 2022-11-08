Çorum’un Karasar köyünden gelme merhum Recep Uslu'nun eşi, Yüksel ve Mürsel Uslu ve Nuray Odabaş'ın annesi Dudu Uslu uzun süredir tedavi gördüğü Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Dudu Uslu’nun cenazesi yarın (9 Kasım 2022 Çarşamba) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde yapılacak olan törenin ardından Karasar Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

