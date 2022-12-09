Yılbaşı yaklaştıkça her sene gerçekleşen Yılbaşı Milli Piyango çekilişleri de konuşulmaya başladı. Milli Piyango İdaresi, 2023 milli piyango yılbaşı çekilişine ilişkin duyuru paylaştı. 2023 yılı Milli Piyango çekilişine az bir süre kalmışken vatandaşlar da 2023 yılbaşı milli piyango çekilişinde dağıtım garantili olan 200 milyon TL’lik ikramiyenin hayalini kurmaya başladı.

Çorum’da 32 yıldır Hürriyet Parkı arkasında faaliyetlerini sürdüren Rıfat Büfe de iki yıldır satışını yapmadığı basılı Yılbaşı Bileti satışına yeniden başladı. İki yıldır Sayısal makinelerinde dijital ortamda istenilen rakama piyango bileti basımı yapan Rıfat Büfe yeni yıl öncesinde yeniden basılı bilet satışına başladı.

Her sene vatandaşların zengin olma umuduyla aldığı piyango biletinin bu yıl da büyük ilgi gördüğünü dile getiren Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, bu yıl büyük ikramiyenin 200 milyon TL olduğunu hatırlattı. Çeyrek biletin 50 TL, yarım biletin ise 100 TL’den satıldığını, tam biletin ise 200 TL olduğunu söyleyen Rıfat Umur, Milli Piyango İdaresi tarafından bu yıl yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağını dile getirdi.

İkramiye kategori sayısının 13’ten 15’e çıkarıldığını, çekilecek olan kod sayısının ise 622’den 1.012’ye yükseltildiğini, böylece daha fazla sayıda kişinin daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacağını kaydeden Umur, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olacağını, Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletlerin arasında eşit olarak paylaştırılacağını ve büyük ikramiyenin satılan bilete çıkana kadar çekilişine devam edileceğini dile getirdi.

Mili Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise yılbaşı biletlerinin gezici bayi ve sabit bayilerinden ve online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabileceğini duyurdu.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ise 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

