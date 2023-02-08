Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Hans Kluge, 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu. Kluge yaptığı açıklamada, "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ediyorum. Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren üye devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından, “Tarifi imkansız bu acı gününüzde yanınızdayız” dedi. Ghebreyesus, depremden etkilenen bölgelerde hasarın onarılması için Türk yetkililerle işbirliği içinde çalışacaklarını söyleyerek, “Tarifi imkansız bu acı gününüzde yanınızdayız. Şimdi, hayat kurtarmak ve acıları hafifletmek için hepimizin dayanışma içinde tek yürek olarak bir araya gelme vaktidir” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ayrıca depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini duyurdu.

(İHA)

