AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’ya ziyarette bulundu. Kavuncu, görüşmeden Çorum merkez, ilçe ve beldelerde baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma ve içme suyu tesisleri ve ihaleleri yapılarak inşaat işleri devam eden yatırımlara ödenek talimatı çıktığını bildirdi.

Milletvekili Kavuncu, ayrıca Çorum merkez ilçe ve beldelerde yatırım programına alınarak proje ihaleleri yapılan, planlanan baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma ve içme suyu tesisleri gibi hizmetlerin ihalelerinin yapılıp gerekli ödeneklerin verilerek yapım işlerinin başlanması konularını tek tek detaylı bir şekilde görüştüklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Bayat İlçe Merkezi Bayat Çayı sel ve su baskınlarından koruyacak Bayat Çayı Taşkın Tesisi, Bayat Çayı üzerine kurulacak Bayat Kayabuget Göleti planlamasının yapılması, Bayat Çayköy gölet ve sulaması, Bayat Akseki gölet ve sulaması,

İskilip Beyoğlan köyünü sel ve su baskınlarından koruyacak İskilip Beyoğlan Köyü Taşkın Tesisi, 3.990 dekar araziyi sulayacak İskilip Derekargın Sulaması, İskilip Merkez Meydan Çayı Dere ıslahı ve rusubet kontrolü, 12.190 dekar araziyi sulayacak İskilip Yukarı Örenseki Barajı, 2.110 dekar araziyi sulayacak İskilip Kayaağzı Barajı, 2.070 dekar araziyi sulayacak İskilip Yenice Barajı, 1.500 dekar araziyi sulayacak İskilip Kutluözü Barajı ve Sulaması, 25 bin dk araziyi sulayacak, Sorkun/Karmış gölet ve sulaması,

Çorum merkezde bulunan 3 adet derenin ıslahını yapacak Çorum Merkez İlçe 1. Kısım Dereleri (Kapaklı, Sıklık Dereleri ve Çorum Barajı Mansabı), 6.760 dekar araziyi sulayacak Merkez Serban Göleti, Çorum İl Merkezine günlük 60 bin m3 temiz su sağlayacak Çorum Arıtma Tesisi ve Çorum Merkez Depoları Arası İsale Hattı,

2.870 dekar araziyi sulayacak Uğurludağ Başkışla Göleti, Alaca, 42.670 dekar araziyi sulayacak Alaca Koçhisar Sulaması 2. Kısım, 18.870 dekar araziyi sulayacak Alaca (Evci) Barajı Sulamasının kapalı sisteme çevrilmesi,

Sungurlu, 31.720 dekar araziyi sulayacak Sungurlu Barajı, 740 dekar araziyi sulayacak Çorum Sungurlu İnegazili Göleti Sulaması Rehabilitasyonu,

3.320 dekar araziyi sulayacak Ortaköy Aşdağul Göleti, 3.680 dekar araziyi sulayacak Çorum Mecitözü Sögütyolu Sulaması, Maksutlu Köyünü sel ve su baskınlarından koruyacak Çorum Kargı Maksutlu Köyü Gumayla ve Metmenli Dereleri, 54.570 dekar araziyi sulayacak Çorum Obruk dutludere Sulaması ikmali,

Osmancık İlçe merkezini sel ve su baskınlarından koruyacak Çorum-Osmancık İlçe Merkezi Gemici Mahallesi Kavaközü Deresi taleplerimizi görüşerek, söz konusu yatırım ve hizmetlerin bir an önce tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulması hususlarında mutabık kaldık.

2023 yılı ek yatırım programına alınarak Mart ayı içerisinde ihaleleri yapılacak olan ilimiz genelindeki 11 DSİ Çorum yatırımlarımız konularını da istişare ettik.

Diğer yandan; küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, kullanılabilir su kaynaklarının azlığı tüm dünyada su kaynaklarının verimli kullanılmasını stratejik bir hale getirmiştir.

Tüm dünyada artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve sınırlı kaynakların korunması gibi hususlar ülkelerin en önemli önceliği olmuş ve sulu tarımın önemini her geçen gün artırmıştır.

Bu anlamda ülkemizin en önemli en stratejik kurumlarından biri olan DSİ, giderek milli güvenlik sorunu haline gelen kullanılabilir su kaynaklarının korunması, sulu tarımla üretimin artırılması ve gıda ihtiyacının karşılanması konularında oldukça önemli çalışmalara imza atmaktadır.

İlimiz genelindeki söz konusu yatırım ve hizmetleri masaya yatırarak; oldukça verimli istişarelerde bulunduğumuz kıymetli Genel Müdürümüze, ilimize katma değer sağlayacak her projeyi desteklemeleri nedeniyle hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyor, yeni görevinin ülkemiz, milletimiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)