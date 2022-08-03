DSİ 54. Şube Müdürü Murat Kabakçı, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret etti.

İsbir, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ilçede yapımı tamamlanan Pınarlı Göletinin çevresinin uyarı levhaları ve tel örgü ile çevrilerek yaşanabilecek olumsuz durumlarının önüne geçilmesi gerektiğini talep etmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde 54. Şube Müdürü Murat Kabakçı, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret ederek, Pınarlı Göleti etrafında tehlike arz eden alanı yerinde inceledi.

İlçede 600 dönüm araziye can veren Pınarlı Göleti’nin genişletme ve kapalı sistem sulama hattı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden İsbir, göletin etrafının dik ve suyun doluluk oranının fazla olması nedeniyle mevcut hali ile tehlike arz ettiğini belirtti.

DSİ 54. Şube Müdürü Murat Kabakçı ile belirtilen alanda incelemelerde bulunduklarını söyleyen İsbir, “En kısa süre içerisinde çalışmalarımızı yaparak bu tehlikeye karşı tedbirlerimizi almış olacağız. Desteklerinden dolayı DSİ 5. Bölge Müdürümüz İbrahim Yaroğlu ve 54. Şube Müdürümüz Murat Kabakçı’ya ilçe halkım adına teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)