Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İnönü Caddesi üzerinde yapılan uygulamada çok sayıda araç denetlendi.

Denetimler sonunda muayenesi olmayan, sürücü belgesi bulunmayan, hız sınırını aşan ve kırmızı ışık ihlali yapan 25 araç sürücüsüne 10 bin 675 TL’lik idari para cezası uygulandı.