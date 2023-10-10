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Çorum’un babası için ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Türkeş, Çorum’un hem Türk milliyetçilerinin hem de Alparslan Türkeş’in kalbi ve kalelerinden biri olduğunu belirterek burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İYİ Parti’nin yerel seçimlere dair aldığı kararları partililerle paylaşan Türkeş, partisinin mahalli seçimlere tek başına girmesi yönünde oy kullananlar biri olduğunu kaydetti.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun da bu yönde karar aldığını aktaran Türkeş, “İnşallah biz bu yerel seçimlerde gerçekten İYİ Parti’nin ne olduğunu, nasıl olduğunu tüm Türkiye’ye göstereceğiz ve Türk milletinin nefes alma noktası olduğumuzu hissettireceğiz. Çorum da bu şehirlerin başında geliyor, ona inanıyorum.” dedi.



Türkiye’nin önemli bir dönemden geçtiğini vurgulayan Türkeş, ülkenin nefes almaya ihtiyacı olduğunu, sıkışmış hissetmemesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: “Türkiye’nin önünde 2 seçenek varmış gibi bir hava estiriliyor ama Türk milletinin ve Türkiye’nin her zaman bir üçüncü yolu vardır. Biz de İYİ Parti olarak bu üçüncü yola öncülük etmek istiyoruz. İYİ Parti’nin kuruluş amacı da buydu; ‘Burada bir yanlış var, biz bu yanlışı kabul etmeyeceğiz, doğru yolda doğru bildiğimiz ilkelerle Türkiye Cumhuriyeti devletini hak ettiği yere taşıyacağız’ diye yola çıktı.”



İYİ Parti’nin çıktığı yolda ne yaptıysa Türkiye için yaptığını savunan Türkeş, “Attığı adımlarda da başarılı oldu ki bir sürü negatif etmene rağmen yüzde 10 oy aldı ülke genelinde. Bu büyük bir başarı. Amacımız Türkiye’yi yönetmek, yüzde 10 bize yetmiyor. Daha büyük oy oranlarını hedefliyoruz. Yerel seçimler için alınan bu karar da doğru bir karardır. 81 ilde tüm ilçelerde, beldelerde biz kendi güçlü adaylarımızla çıkacağız seçmenin karşısına. Kendi tüzüğümüzle, kendi ilkelerimizle oy isteyeceğiz ve inanıyorum ki seçmenden de bunun karşılığını alacağız. Daha sonra da inşallah biz yöneteceğiz bu memleketi.”