Çorum’un futbol tarihine tanıklık etmiş Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı. Bu statta, sporcu, taraftar, hatta 19 Mayıs gösterilerine katılmış öğrenci olarak anıları bulunan onbinlerce Çorumlu’nun içi “cız” etti.

İş insanı Uğur Amasyalı, “Güle güle sevgili stadımız” diyerek, bu duyguları o kadar güzel anlatmış ki, sosyal medyadaki bu yazısını okurlarımızla da paylaşmadan geçemedik. (6. Sayfamızda)

Yıkımdan da önce, stadın devre dışı kalmasıyla adı silinen Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, geçmişte Beden Terbiyesi Bölge Başkanı, Çorumspor’un Kurucu Başkanı ve 16 yıl Çorum Belediye Başkanı olarak spora büyük emeği geçmiş bir Çorum evlâdı.

7 Mart 1994 tarihinde Belediye Başkanı iken 63 yaşında kaybettiğimiz Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun adının Şehir Stadı’na verilmesi için, yine gazeteniz ÇORUM HABER etkin biçimde kamuoyu oluşturma görevini yerine getirmiş, dönemin DYP İl Başkanı merhum Satılmış Yılmaz da, Spor Bakanı ile bizzat görüşerek bu ismin stada verilmesini sağlamıştı.

Şimdi stat yıkıldığına göre, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun adının yaşatılmasını, Çorumlular için bir vefa borcu olarak görüyoruz.

Bu vesileyle, başta Macit Çağlar ve Dr. Hikmet Atay olmak üzere, kaybettiğimiz başkaca değerlerimizin isimlerini yaşatmayı da gündemimize almamız gerektiğine inanıyoruz.

Macit Çağlar, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürü olarak, bugün yıkılmakta olan stadın inşaatında olağanüstü emeği olan bir spor adamı. Ayrıca Çorum güreşine verdiği hizmetler unutulur gibi değil.

Dr. Hikmet Atay da, Çorum’un sevilen hekimlerinden biri ve eski Sağlık Müdürü olmasının ötesinde, kentin sosyal yaşamına ve müziğine de sazıyla değer katmış bir Çorum değeri.

Okurlarımızdan gelen ısrarlı istek ve öneriler çerçevesinde, bu konudaki yayınlarımızı sürdüreceğiz. (Haber Merkezi)

