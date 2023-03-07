Anma programına; CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve Meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, önceki dönem il başkanları, milletvekili aday adayları ile bazı partililer katıldı.

İl Başkanı Ümit Er, Kılıçcıoğlu’nun Belediye hizmetlerinde eşitliği, adaleti, hakkaniyeti sağlamak suretiyle Çorumluların gönlünde silinmez izler bıraktığını söyledi.

Çorum’un öz evlâdı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun eski bir futbolcu sıfatıyla fahri olarak Beden Terbiyesi Bölge Bakanlığı yaptığını ve sonrasında ise Sıtma Eradikasyonu Bölge Başkanı iken Çorumspor’un Kurucu Başkanı olduğunu belirten Er, “1973 yılında CHP’den Çorum Belediye Başkanı seçildi. Tüm Çorum’u kucaklayan hizmet anlayışıyla, Çorum halkının teveccühüne mazhar oldu ve tam 16 yıl Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

1994 yılının 7 Mart’ında hayata veda ettiği zaman yine adaydı ve 20 gün sonra yapılacak seçimde muhtemelen yeniden Belediye Başkanı olacaktı.

Asfalt şantiyesini kurarak Çorum’da asfalt seferberliği başlatması, hatta Karayolları’na bile ihale ile asfalt yol yapması, kendisinin Türkiye çapında ‘üretken belediyecilik’ örneği olarak tanınmasını sağladı.

‘Hekim olarak bana düşen ilk görev temizliktir’ deyip, önce Çorum’un su sorununu çözmeye yöneldi. DSİ’den Seydim Göleti’nin ve Çorum Barajı’nın şehir içmesuyu ihtiyacı için tahsisini başardı. Ardından Çorum’u ‘Türkiye’nin en temiz kenti’ unvanına kavuşturdu.

Sınırlı mali olanaklarıyla, Otogar, Toptancı Hali, Hayvan Pazarı, Buğday Pazarı, Turban Oteli, Küçük Sanayi Sitesi gibi çok önemli yatırımları gerçekleştirdi. Kentin imarını, zemini depreme dayanıklı olan bölgelere doğru genişletti. Bahabey, Cengiztopel, Kıbrıs caddeleri başta olmak üzere, kentin önemli arterlerini genişletti, yeni cadde ve sokaklar açtı.

Bütün bunlardan daha önemli olmak üzere, Belediye hizmetlerinde eşitliği, adaleti, hakkaniyeti sağlamak suretiyle Çorumluların gönlünde silinmez izler bıraktı.

Aramızdan ayrılışının 29. yıldönümünde, değerli başkanımızı saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz. Çorum seni unutmayacak Sayın Kılıçcıoğlu” dedi.

Anma programında konuşan diğer katılımcılar ise Kılıçcıoğlu’nun kişiliği, hizmetleri ve belediyecilik anlayışı ile örnek olduğunun altını çizerek, özlemle, saygıyla andıklarını söylediler.

CHP İl Başkanı Ümit Er ve beraberindeki yöneticiler, Kılıçcıoğlu’nun mezarına karanfil bıraktı.

Daha sonra ise ÇORUM HABER fahri köşe yazarı, emekli imam-hatip Fikrettin Çıplak tarafından dua okundu.

Kılıçcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı sıfatını taşırken ve 27 Mart 1994 tarihindeki seçim için yeniden aday olmuş, seçimlere 20 gün kala 7 Mart 1994 günü ani bir beyin kanaması sonucu 63 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

(Taner ŞİMŞEK)

