Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden; Mali Müşavir Selim Ünal’ın kızı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvar Uzmanı Dr. Tannur Ünal ile Yuva Viyol Fabrikası Sahibi Kenan Yarımca’nın oğlu, iş insanı Aytuğ Yarımca hayatlarını birleştirdiler.

Genç çiftin düğünü geçtiğimiz gün Altınkaya Arena’da yapıldı.

Tanınmış sanatçı Mithat Körler, konukları müziğe ve eğlenceye doyurdu.

ÇORUM HABER, Atiye-Selim Ünal ve Süheyla-Kenan Yarımca çiftlerini kutlar, Tannur ile Aytuğ’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

