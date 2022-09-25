Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “III. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları” Yarışmasında Teşvik Ödülü, HİTÜ İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Sema Dinç’in 2011’de tamamladığı “Kutbüddîn Şîrâzî'nin Dürretü't-Tâc'ındaki Mûsikî Bölümünün İncelemesi” konulu doktora tez çalışmasına verildi.

Dr. Sema Dinç tarafından yapılan tez çalışması, 1306 yılında yaşamış olan Kutbüddîn Şîrâzî tarafından klasik Farsça (Deri Lehçesi) ile yazılmış olan Dürretü't-Tâc isimli ansiklopedinin mûsikî bölümünün Türkçeye çevirisi ile eserin toplam 4 el yazması nüsha üzerinden tahkîkinin yapılması ve kendinden önce ve sonra yazılmış mûsikî eserleriyle mukayesesi tamamlanarak nazariyat tarihine kazandırılması amacıyla çalışıldı. Aynı zamanda günümüz mûsikî teorisine katkılarının çokluğu ile ön plana çıkan tez çalışmasının mûsikî bölümünün ilk kez çevrilerek tahkîk edilmiş olması bakımından da orijinallik taşıdığı belirtildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması’nda 56’sı yüksek lisans ve 50’si doktora tezi olmak üzere toplam 106 tez yer aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Sema Dinç’i tebrik ederek, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

