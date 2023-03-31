Yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Tabip Orası Başkanı Koçak, hekimlerin özlük hakları ile ilgili yeni dönemden beklentilerini dile getirdi.

Daha etkin sağlık politikalarının üretilmesi için hekimlerin Meclis’te sayıca daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirten Koçak, “Bu nedenle meslektaşımız ve odamızın üyesi Dr. Selçuk Önce’ye aday adaylığı yolunda başarılar dileriz” dedi.

Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman ise aile hekimliği ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında sahadaki aile hekimlerinin şikâyetlerini ve taleplerini Önce’ye iletti.

EĞİTİM-İŞ’E ZİYARET

CHP Milletvekili Aday Adayı Dr. Selçuk Önce, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi’ni de ziyaret etti. Önce, Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Saim Erdoğan ile görüştü.

(Taner ŞİMŞEK)