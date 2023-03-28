CHP İl Başkanlığı'nda aday adaylığını açıklayan Selçuk Önce, coşkulu bir konuşmayla Çorum’un sesi olacağının sözünü vererek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BİNLERCE VATANDAŞIMIZA HİZMET VERİRKEN, ONLARLA HEMHAL OLDUM

Sözlerine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başlayan Selçuk Önce, "15 yılı aşkın süredir Çorum ve ilçelerinde acil tıp hekimi, aile hekimi ve iş yeri hekimi olarak görevimi icra ettim. Binlerce vatandaşımıza hizmet verirken, onlarla hemhal oldum. Kamusal alanı babalarının çiftliği gibi yöneten iktidarın bürokratları, kamu çalışanlarına hukuk garabetleri yaşatırken, tüm bunların halka olumsuz şekilde yansıması beni demokratik kitle örgütlerinde hak ve adalet arayışına itti " ifadelerini kullandı.

KÖŞEYE SİNMEK YERİNE, YAPIM GEREĞİ HAKSIZLIĞA KARŞI DİK DURDUM

Meslek yaşamı boyunca AKP iktidarı altında kamu çalışanlarının büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Önce, "Uzun yıllardır demokratik kitle örgütlerinde, hak ve hukuk yolunda, kamu çalışanlarının sesi oldum. Birey olarak köşeye sinmek yerine, yapım gereği haksızlığa karşı dik durdum. Mücadeleyi büyütmek için Çorum'un her köşesini karış karış gezerek ördüm. Ulusal çapta ise Aile Hekimleri Federasyonu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Genel Sağlık İş Sendikası ve yerelde şehrimizin Tabip Odası’nda görevler üstlendim. " dedi.

ORTAKLAŞARAK MÜCADELE EDEBİLMENİN AKP'NİN ANLAYIŞINA PANZEHİR OLDUĞUNU BİLİYORUM

Halkla yakın temasın çok önemli olduğunun farkında olduğunu da belirten Önce, " İşçisi, emeklisi gibi kamu çalışanları da Türkiye'nin bir mozaiğidir. Onlar da bu toprakların bir parçası olmanın yanı sıra her birimizin eşi, dostu, çocuğu ve akrabası olduğunu hatırlatmak istiyorum. AKP’nin liyakattan yoksun kamusal yönetiminin halka nasıl sirayet ettiğini hep birlikte yaşayarak görüyoruz. İşte tam da bu noktada birlikte mücadele etmenin, AKP’nin kutuplaştır ve yönet anlayışına bir panzehir olduğunu net olarak deneyimledim. Bu nedenle halka bire bir temas etmenin, halkın dertlerine ortak olmanın iktidara giden yolun anahtarı olduğunu gayet iyi biliyorum" açıklamasında bulundu.

VAR GÜCÜMLE SAHADA ÇALIŞACAĞIM

Çorum için var gücüyle çalışacağını söyleyen Önce, şöyle konuştu:

"Yıllar boyunca halkın içinde çalışan bir hekim olarak karşılaştığım binlerce insanın hem sağlık sorunlarını hem de dertlerini dinledim. Bu yüzden Çorum halkının yaşadığı tüm sorunların farkındayım ve bu sorunların çözümü için neler yapılabileceğinin bilincindeyim.

Nasıl ki şimdiye dek, demokratik kitle örgütlerinde kamu çalışanlarını haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı birleştirebildiysem, bundan sonraki süreçte de partimizin ve Çorum’un bir neferi olarak, halkımızın sesi olmak ve onların derdiyle ortaklaşabilmek için var gücümle sahada çalışacağım.

Kamudaki görevimin yanı sıra birçok sektörde iş yeri hekimliği yaptığım için iş sahasındaki sorunları da gözlemleme şansı buldum. Çalışanların ve emekçilerin karşılaştığı zorlukları tüm bu süreçte gözlemledim. Elbette işverenler açısından da nitelikli insan gücü yokluğunun en büyük sorunlardan biri olduğunu biliyorum.

Şehrimizin göç veren değil dışarıdan göç almaya meyilli hale gelmesi, cazibe kazanması ve kalkınabilmesi; iş sahalarının artırılması ve de mesleki eğitimlerin güçlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu açıdan oluşturulması gereken bir kamusal eylem planı için paydaşlarla birlikte Çorum adına mücadele vereceğim."

TÜRKİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK CHP KADROLARIYLA MÜMKÜN OLACAK

14 Mayıs'ta CHP ve Millet İttifakı'nın ülkeyi huzura kavuşturacağına değinen Önce, "21 yıldır yaşadığımız kâbusun sonunda, yaşadıklarımız film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor. Halkımız, kamyon kasasında gezdirilip Orta Doğu’nun çöplüğüne bırakılmış ve kandırılmış gibi hissediyor. Yıllar boyunca hukuku yok sayan, demokrasiyi kendi menfaatleri için araç olarak gören, özgürlükleri yok eden, kamusal alanı babalarının çiftliğiymiş gibi yöneten, vatandaşı bir peynir ekmeğe bile lüks gözüyle bakar hale getiren, esnafı vergiye boğan, çiftçiyi sefalete mahkûm eden, kendinden olmayana kamuda şans tanımayan, ülkeyi her alanda yozlaştıran ve enkaza çeviren talan zihniyetine ve AKP iktidarına son vermek için, 14 Mayıs'ta ülkemizi yeniden huzura kavuşturacak partimin ve Millet İttifakı iktidarı için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Şuna yürekten inanıyorum ki, geçmişte olduğu gibi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak ve Atatürk devrimleri ışığında çağdaş ve müreffeh bir ülke haline getirmek Cumhuriyet Halk Partisinin kadrolarıyla mümkün olacak" dedi.

ŞEHRİMİZİ MECLİS'TE TEMSİL EDEBİLMEK İÇİN CUMHURİYET HALK PARTİSİNDEN ADAYIM

Aday adaylığını coşkulu şekilde dile getiren Önce, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak ve onların yeniden umutla geleceğe bakabilmelerini sağlamak için, Cumhuriyetin 2. Yüz yılını ilerici bir demokrasiyle taçlandırabilmek ve hukukun, adaletin yeniden tesis edilmesi için, kurucusu ulusal önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olan, ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde şehrimizi Meclis’te temsil edebilmek için Cumhuriyet Halk Partisinden adayım" şeklinde konuştu.

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİMİZE İNANIYOR 'SANA SÖZ' DİYORUM!

CHP'nin "Sana Söz" sloganına vurgu yapan Önce, aday adaylığı açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

Partimizin ve Millet İttifakı’nın iktidarında daha güzel günler göreceğimize inanıyor ve halkımıza “Sana Söz” diyorum!

Sana Söz! Anne ve babalar, çocuklarını harçlıksız bırakma mahcubiyeti yaşamayacak.

Sana Söz! Anne ve babalar, cebinde parası olmadığı için markete gitmeden önce çocuklarını uyarmak zorunda kalmayacak.

Sana Söz! Kadınların kazanılmış hakları, siyaset masasında pazarlık meselesi haline gelmeyecek.

Sana Söz! Çiftçinin tarlaya tohumunu ekerken eli titremeyecek.

Sana Söz! Yem fiyatları yüzünden hiçbir besici hayvanını kesime göndermeyecek.

Sana Söz! Devletin bankaları milyonluk patronlara değil, çiftçiye, besiciye hizmet edecek.

Sana Söz! Gençlerin gelecek kaygısı ve işsizlik baskısıyla uykuları kaçmayacak.

Sana Söz! Sadakati olan değil liyakati olan iş sahibi olacak.

Sana Söz! Hastaneden randevu alamayan, alsa tedavi olamayan, olsa ilaç bulamayan kimse kalmayacak.

"Size söz veriyorum ki, şehrimizde yaşadığınız hiçbir sorun kulak arkası kalmayacak. Evimizde, yurdumuzda yaşadığımız sorunların halı altına süpürülüp birikmemesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümle çalışmaya devam edeceğime söz veriyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. "

