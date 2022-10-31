Dr. Mithat Cerit, karnında belirlenen ve daha sonra iyi huylu olduğu anlaşılan bir kitle nedeniyle ameliyat geçirmişti. Ameliyatın iyi geçmesine ve taburcu olmasına rağmen, sonradan başgösteren rahatsızlıkları yüzünden üç haftadır tedavi altında tutuluyordu ve son günlerinde de yoğun bakıma alınmıştı.

Merhum Neşet Cerit ve Emine Cerit’in oğulları, Elektrikçi Rıfat Cerit, Talat Cerit, Necdet Cerit ve Terzi Cevdet Cerit’in kardeşleri, Dahiliye Uzmanı Dr.Ayfer Cerit’in eşi, merhum Levent Cerit ile Bülent Cerit’in babaları, Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler,Dr. Serhat Cerit ve Dr. Cihat Cerit’in amcaları olan Dr.Mithat Cerit’in cenazesi, bugün saat 11.00’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

