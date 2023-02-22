Çorum esnafının tanınmış şahsiyetlerinden merhum Mehmet Büyükkakaç ile merhume Fatma Büyükkakaç'ın oğulları, Cemile Büyükkakaç'ın kardeşi, Nurettin ve İsmail Büyükkakaç'ın ağabeyleri, Gönül Büyükkakaç'ın eşi olan Dr Alaattin Büyükkakaç'ın cenazesi saat 11.30'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Akşemsettin Camii'ne getirildi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.

Beş merhumun birlikte kılınan cenaze namazına, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, CHP eski İl Başkan Hasan Suvacı, hekimler, Belediye çalışanları, aileler ve dostlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)

