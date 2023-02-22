Çorum esnafının tanınmış şahsiyetlerinden merhum Mehmet Büyükkakaç ile merhume Fatma Büyükkakaç'ın oğulları, Cemile Büyükkakaç'ın kardeşi, Nurettin ve İsmail Büyükkakaç'ın ağabeyleri, Gönül Büyükkakaç'ın eşi olan Dr Alaattin Büyükkakaç'ın cenazesi bugün saat 11.30'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Akşemsettin Camii'ne getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.