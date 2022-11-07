Demokrat Parti Çorum İl Teşkilatı, ilçe teşkilatını oluşturmaya devam ediyor.

Demokrat Parti İstanbul teşkilatında yakalanan coşkulu havanın Çorum teşkilatını da sardığını dile getiren Mehmet Tunç, gençlik yıllarından bu yana parti yönetiminin verdiği her görevi yaptığını ve Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevini de en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Mehmet Tunç, “Bana bu önemli görevi tevdi eden başta Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Teşkilat İşleri Başkanımız Ahmet Uyanık ve Çorum İl Başkanımız Ahmet Damar'a teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Demokrat Parti'nin geçmişinde birçok önemli görevinde yer alan Mehmet Tunç, 1970 doğumlu.

1992-2002 yıllarında DYP Gençlik Kolları ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yapan Tunç, 20 yıldır Çorum'da reklam tanıtım ve tasarım işleri ile uğraşıyor.

(Haber Merkezi)

