Kastamonu’da bir firmada görev yapan Çorum'un Dodurga İlçesi Mehmet Dede Obruk Köyü sakinlerinden Halil Becer (53), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Fatma Becer’in eşi, İlker ve Güngör’ün babaları olan dozer operatörü Halil Becer’in genç yaşta vefat etmesi derin üzüntüyle karşılandı.

Edinilen bilgiye göre; Halil Becer, Kastamonu’da çalıştığı firmada gece mesaisinde olduğu sırada rahatsızlandı. Yemek molasını dozer içerisinde uyuyarak kullanmayı tercih eden Halil Becer, arkadaşlarından işe başlarken kendisini uyartmalarını istedi. Arkadaşları ise Halil Becer’i uyartmaya gittiklerinde hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Firmaya ait ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Becer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze Çorum’a gönderildi. Merhumun cenazesi Mehmet Dede Tekke Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

