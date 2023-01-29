Kaleli Vakfı’nda Üç Aylar ve Regaib Kandili münasebetiyle düzenlenen programda, Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Müdürü, Çorum İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Görevlisi İsmail Tuncel, “Kültürümüzde Üç Aylar ve Regaib Kandili” konulu bir konferans verdi.

Tasavvuf musikisinin icra edildiği programda, Emekli Dni Görevlisi Fikrettin Çıplak Hoca da vatanın, milletin ve devletin selameti, bekası için dua ettirdi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Zehra Emre, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr.İsmail Türker Ejder, Emre Göz Merkezi Kurucusu Opr.Dr. İhsan Emre, Kaleli Grup Genel Müdürü İnşaat Yük. Müh. Mustafa Melih Ejder ve diğer seçkin davetlilerin katılımları ile gerçekleştirilen program Kaleli Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınla izleyicilerle buluştu.

Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, “Amacımız, makamı, rütbeyi ruhumuza yük etmemek, dövüşü kavgayı bırakıp dostluk ve şefkatle, kur’an ve sünnet çizgisinde dünyada yürümek ve neticede Allah’a yar olmak, yar’e ulaşmak, yar’i bulmak.İşte buradaki yar’dan maksadımız Allah’a kavuşmaktır.” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah-ü Teala, kendisine ulaşma konusunda bir takım vesileler yaratmıştır.Mübarek aylar, mübarek gün ve geceler, mübarek aylardaki kandil geceleri. Elbette ki bu kandillerle; ruhumuzu, beynimizi, kalbimizi cilalayarak yar’e kavuşma vesilesi kılmaktır. İşte içerisinde bulunduğumuz üç aylar; nefsimizi terbiye etme gün ve geceleridir.”

Faruk Özdemir yönetiminde, Mücahid Kuzu, İlhami Kurt ve Yüksel Dikici tarafından icra edilen Kur’an-ı Kerim ve tasavvuf musiki faslı ile manevi bir atmosfer içerisinde coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen program, gönülleri huzurla doldurarak dinleyicileri ve izleyicileri adeta mest etti.



(Haber Merkezi)

