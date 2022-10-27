Çorum’un önceki valileri Mustafa Yıldırım’ın eşi Perihan Yıldırım, Atıl Üzelgün’ün eşi Zeren Üzelgün ve Hüseyin Poroy’un eşi Ayla Poroy, Anayasa Mahkemesi emekli Başkan Vekili Recep Kömürcü’nün eşi Hülya Kömürcü başta olmak üzere, Çorum’da görev yapmış eski bürokratların eşleri, tam 22 yıldır, Ankara’da “gün” yapıp buluşuyorlar ve dostluklarını sıcak biçimde sürdürüyorlar.

İstanbul’dan sanayici Haydar Ali Öztaş’ın eşi Sezin Öztaş, Ankara’dan 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in eşi Makbule Şahin, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut’un eşi Cemile Nuhut, Çorum’dan da gazeteci Mehmet Yolyapar’ın eşi Hülya Yolyapar, Ankara buluşmalarına katılanlar arasında…

Pandemi nedeniyle uzunca bir süre ara verilen buluşmalar yeniden başlatıldı ve Çorumlu ya da Çorum dostu kadın arkadaşlar, önceki gün yine Ankara’da yemekte buluşup özlem giderdiler. (Haber Merkezi)

