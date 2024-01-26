Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 209.haftasında yarın (27 Ocak Cumartesi) İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 400.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bu sezonlarda, bugüne kadar play-off hariç 399 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 175 galibiyet, 106 beraberlik, 118 yenilgi aldı ve 631 puan topladı. Çorum temsilcisi, attığı 577 gole karşılık 418 gol yedi.

Çorum temsilcisi, sahasında 198 maç oynadı. Bu maçlarda 105 galibiyet, 50 beraberlik, 43 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK 365 puan toplarken, attığı 332 gole karşılık 188 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda ise 201 maça çıkarken, 70 galibiyet, 56 beraberlik, 75 yenilgi alıp 266 puan topladı. Çorum temsilcisi bu maçlarda attığı 245 gole karşılık kalesinde 230 gol gördü.