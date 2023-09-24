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Dodurgalı çeltik üreticileri Serdar Kütük, Erdal Etci ve Tahir Çatar isimli çiftçiler, çeltik tarlalarına zarar veren domuzlara karşı, kendi geliştirdikleri yöntemlerle mücadele ediyor.

Her gün iş çıkışı tarlalarda domuz nöbeti tuttuklarını söyleyen üretici Serdar Kütük, çeltik tarlalarını talan eden domuzlara yönelik sürekli nöbet tutuklarını belirterek, korkutup kaçırmak için ses fişeği, renkli ışık ve yaralı domuz sesi kaydı ile hoparlörden sürekli olarak yayın yaptıklarını söyledi.

Domuzları kaçırmak için uygulanan yöntemlerin maliyetli olduğunu ifade eden Kütük, maliyeti düşürebilmek için evlerinde bulunan eski su borularından ismini “Domuz savar” koydukları torpil tabancaları yaptıklarını böylece gecelik bin 500 lira olan maliyeti 180 liraya düşürdüklerini kaydetti.

Çeltik üreticileri yetkililere domuzlara karşı alınan önlemleri arttırmaları konusunda çağrıda bulundular.