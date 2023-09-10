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Çorum Merkez Palabıyık Köyü’nde Cemal Fırat’a ait ayçiçeği tarlasına giren domuz sürüsü, 6 dönümlük tarlayı talan etti.

Hasat zamanı yaklaşmışken tarlasının domuzlar tarafından yerle bir edildiğini gören Cemal Fırat, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

Fırat, “Gece saatlerinde ayçiçeği tarlasına gelen domuz sürüsü ürünlere büyük oranda zarar vermiş. Hasar tespiti için gereken başvuruyu yaptım. Arazime yüzde 81 oranında zarar verildiği tespit edildi. 6 dönümlük tarlanın hemen hemen tamamı heba oldu” diye konuştu.

Üreticiler, yaban domuzlarına karşı ilgili kurumların önlem almasını istiyor.