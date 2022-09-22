Alınan bilgiye göre Güngör Günal (43), H.S. (47), S.S. (40) ve H.S. (53), domuz avlamak üzere Güngör Günal'a ait Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyündeki mısır ekili araziye gitti.

H.G, av başladıktan bir süre sonra mısır tarlasında tüfekle ateş etti. Tarlada yapılan kontrolde, arazi sahibi Günal’ın başından vurulmuş halde yerde hareketsiz yattığı görüldü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güngör Günal, (43), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından H.S, S.S. ve H.K, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, H.G'nin mısır tarlasından gelen sesleri domuzun çıkarttığını zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

