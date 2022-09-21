Alınan bilgiye göre G.G. (43), H.S. (47), S.S. (40) ve H.K. (53), domuz avlamak üzere G.G'ye ait Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyündeki mısır ekili araziye gitti.

H.G, av başladıktan bir süre sonra mısır tarlasında tüfekle bir el ateş etti. Tarlada yapılan kontrolde, arazi sahibi G.G'nin başından vurulmuş halde yerde hareketsiz yattığı görüldü.

S.S. ve H.K, G.G'yi otomobille kent merkezine getirirken yolda ambulans ekibine teslim etti. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından H.S, S.S. ve H.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

H.G'nin mısır tarlasından gelen sesleri domuzun çıkarttığını zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

