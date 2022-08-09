Gazeteciler ile yaptığı sohbette takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Mert Nobre, Çorum FK’nın sezon içinde dominant bir oyun ortaya koyacağını söyledi.

Çorum Futbol Kulübü’nde birinci etap çalışmaları aralıksız devam ederken, önceki gün gerçekleşen akşam antrenmanı öncesi Teknik Direktör Mert Nobre gazetecilerin sorularını cevapladı. İlk olarak takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Amasyaspor ve Samsunspor ile oynanan hazırlık maçlarını da değerlendirdi. Birinci etap kampının oldukça verimli geçtiğini de belirten Nobre, “Amasyaspor ile oynadığımız ilk hazırlık maçı bizim için iyi bir sonuçla bitti. Samsunspor maçı ise skor olarak istediğimizi alamadığımız, ancak oyun olarak istediğimizi aldığımız bir maç oldu. Bu iki maçta da oyuncularım tam hazır olmamasına rağmen sahada istediklerimi aynen uyguladı. Oyuncu kalitesi olarak iyi bir takımımız var. Sezon içinde de üzerine koyarak gideceğiz” ifadelerini kullandı.

‘İKİ SİSTEM BENİMSİYORUM’

Diziliş ve sistemle alakalı sorulan soru üzerine, 4-1-4-1 ve 4-3-3 gibi sistemleri benimsediğini ifade eden deneyimli teknik adam, “Bu iki sistem üzerinde takımımın dominant bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Tabi bu sistem konusu bazen rakibe göre değişiyor. Rakibin gücü ve seviyesine göre sistem ve dizilişte sezon içinde değişiklikler olacaktır. Geçen sezon başka bir sistem vardı. Bu sezon ise benim gelişimle bambaşka bir sistem olacak. Bu geçişler takımlarda zor oluyor. Biz bu zoru başarmaya geldik. Sezon başı kamp döneminde 30 günden sonrası her takım için kritiktir. Biz de şimdi o kritik noktadayız. Taktiksel ve fiziksel açıdan oyuncularımızın en verimli olabildiği durumdayız. Biz de teknik heyet olarak bunu gözlemleyip sezona en doğru 11 ile başlamak zorundayız” dedi.

1-2 OYUNCU TRANSFER EDEBİLİRİZ”

Transfer noktasında da açıklamalarda bulunan Nobre, “Eksiğimiz var mutlaka. Her hoca gibi bende daha iyi oyuncular isteyebilirim. Ancak kadromuzdaki oyuncularda bu ligin üstünde oyuncular. Kaliteleri çok iyi. 1-2 transfer yapabiliriz. O noktada da yönetimimiz titiz bir şekilde çalışıyor. Kadromuzdaki oyuncular 1-2 bölgede oynayabilecek özellikte oyuncular. Sol bek mevkisi için kağıt üzerinde şuan bir oyuncumuz var gibi gözüküyor ama. Dediğim gibi stoper bölgesinde oynayan bazı oyuncularımız sol bekte de oynayabilecek özellikte oyuncular” dedi.

‘O SENE BU SENE OLACAK İNŞALLAH’

Çorum FK’ya gelmeden önce Çorum FK taraftarını araştırdığını da belirten Mert Nobre, Birkaç arkadaşım Çorum’da taraftarın çok ateşli olduğunu söyledi. Bizde bunun bilinci ile bu görevi kabul ettik. İnşallah taraftarımızın da dediği gibi o sene bu sene olur ve hep beraber şampiyonluğa ulaşırız” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)