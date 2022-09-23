Edinilen bilgiye göre, önceki gün Bartın il merkezinde ellerinde bulunan 4 adet sahte Ata lirayı bozdurarak 26 bin 600 TL alan iki kişi daha sonra kentten ayrıldı. Sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin Çorum'a geldiğini öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen 2 şüpheliyi bir akaryakıt istasyonunda yakaladılar. Şahısların Çorum'a gelmek için kullandığı araçta arama yapan polis ekipleri, 35 bin lira ile 2 adet cep telefonu ele geçirdiler.

Gözaltına alınan dolandırıcılık zanlıları ifadeleri alındıktan sonra Bartın'dan gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.