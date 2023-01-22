Polis tarafından, iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı. Daha önce de aynı dosya çerçevesinde 10 ilde düzenlenen operasyonda 39 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, toplam 47 milyon 450 bin Türk lirası büyüklüğündeki dolandırıcılıkların da önüne geçti.

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Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik eylül ayında başlattığı çalışmada kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şüpheli şahısların, vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Eylül ayında planlı bir şekilde başlayan ve 4 ay süren Atıcı Evi operasyonlarında Şanlıurfa merkezli Çorum, Yalova, Bursa, Antalya, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul ve Giresun’da bazı adreslere baskınlar düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 37’si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

47 milyon liralık dev dolandırıcılık önlendi

Aynı soruşturmanın devamında, 20 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa’da 44 ekip ve 136 personelin katılımıyla 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonda şahısların kullandığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 53 bin 700 Amerikan doları, 210 bin 800 Türk lirası, 14 altın bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 adet dizüstü bilgisayar, 79 adet telefon, 65 adet telefon sim kartı, 33 adet flaş bellek, 2 adet hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet sim kart bloğu, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Toplam 61 şüphelinin yakalandığı çalışmada, şüphelilerce dolandırılmaya çalışılan vatandaşların 47 milyon 450 bin Türk lirası zararı önlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.