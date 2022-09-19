Tıp Fakültesinde düzenlenen törene HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, HİTÜ akademisyenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

‘BEYAZ ÖNLÜKLERİNİZİ GURURLA TAŞIYIN’

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, 14 profesör, 19 doçent ve 60 yardımcı doçentle birlikte öğrencilere eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi. Hocaların hastane aracılığıyla çevre illere ve Çorum’a sağlık hizmeti verdiğini belirten Sezikli, öğrencileri vatanını seven, ülkesine bağlı usta bir hekim olarak yetiştirmek istediklerini ifade etti. Öğrencilerden ilk günden itibaren derslerine sıkı sıkı çalışmasını isteyen Sezikli, “Sizlerden öğretmenlerinizi iyi dinlemenizi ve 6 yıllık eğitim hayatınızı dolu bir şekilde geçirmenizi istiyoruz. Bugün giyeceğiniz bu beyaz önlükleri hayatınız boyunca gururla taşıyın. Hiçbir zaman utanmayın bundan. Mesleğinizin kıymetini artıran etkenlerin başında sizlerin duruşunuzun, hekimlik bilginizin, hastaya yaklaşımınızın çok önemli olduğunu unutmayın. Başarılarınız daim olsun” dedi.

’GELECEĞİMİZİN TEMİNATISINIZ’

Tıp Fakültesi öğrencilerine temsilen konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de tıp fakültesine başlayan öğrencilere bazı sorumluluklar düştüğünü dile getirdi. Beyaz önlüğün ciddi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Öztürk, “Beyaz önlükler sizlere emanet. Bu önlüğü sizler hak ettiniz. Dolayısıyla hepinizi tebrik ediyorum. Mesleğinizde en iyi olmak için lütfen dertlenin. Bu aziz milletin refahı ve geleceği için lütfen dertlenin. Anne ve babalarınızın gözlerindeki ışıltıyı söndürmemek için dertlenin. Ve ülkemizin yeni başarılarıyla çığırlar açması için daha da güçlenmesi için lütfen dertlenin. Bizleri de projelerinizle, hedeflerinizle zorlayın. Ve bu dert hepimizin derdi, sorumluluğu olsun” diye konuştu. Öztürk, gençlerin geleceğimizin teminatı olduklarından en ufak bir şüpheleri olmadığını kaydetti.

Törende akademisyenler, tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilere beyaz önlüklerini giydirirken, öğrenciler alkışlarla 'Tıbbıyeli Yemini' etti.