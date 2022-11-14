Milletvekili Ceylan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ‘DOKAP)’nın 2022 yılı desteklerine ek olarak Çorum’da destek sağlanan projelerin belli olduğunu dile getirdi. İl Özel İdaresi tarafından Sungurlu İlçesi’ne bağlı Demirşeyh Köyü’ndeki Sulama Göleti projesinin DOKAP tarafından kabul edildiğini anlatan Ceylan, 8 milyon 652 bin 362 TL projeye destek sağlanacağını belirterek, projenin tamamlandığında 100 ha alannın sulamaya açılacağını vurguladı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Seracılığın Geliştirilmesi Projesi için de DOKAP’tan 3 milyon 744 bin 633 TL destek alınacağının altını çizen Millevtekili Ceylan, proje kapsamında Çorum’da 60 adet 1.000 metrekare sera kurulacağını kaydetti.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Ceviz Üreticileri Desteklenmesi Projesi ile de 1 Adet ceviz hasat makinesi, 1 adet ceviz kurutma makinesi ve 1 adet paketleme ünitesi alımı yapılacağının söyleyen Milletvekili Ceylan, bu proje için de DOKAP’ın 521 bin TL destek sağlayacağını belirtti.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün İskilip’te kuracağı Dondurarak Sebze Meyve Kurutma Tesisi Projesi’ne de 1 milyon 960 bin TL destek sağlandığının altını çizen Milletvekili Ceylan, proje kapsamında Dondurarak kurutma ünitesi, havalandırma sistemi, soğuk hava deposu, yıkama ünitesi, dilimleme ünitesi, seçme bandı, dolum ünitesi, ağız kapama ünitesi, tarih kodlama ünitesi, plastik kasa, plastik palet, taşıma kasası, hijyen turnikesi, hazırlık ve havuz tezgahları, transpalet tesislerinin kurulacağını vurguladı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi için de 2 milyon 755 bin 480 TL DOKAP desteği alınacağını bildiren Milletvekili Ceylan, destekle100 Adet çift başlıklı süt sağım makinesi, 50 Adet 500 litrelik süt soğutma tankı, 1 adet süt analiz cihazı alınacağının kaydetti.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Nitelikli Kovan Projesi’ne de DOKAP ek bütçesinden destek sağladıklarını vurgulayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da 6 bin adet polen tuzaklı langstroth tipi kovan için 1 milyon 400 bin TL verileceğinin ifade etti.

Ceylan, DOKAP’ın Çorum’daki 6 proje için 2022 yılı ek bütçesinden sağladığı desteğin toplam da 19 milyon 33 bin 475 TL olduğunu da sözlerine ekledi.

