Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş etkinlikte yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Zulme engel olamıyorsanız onu en azından duyurun" kutlu mesajına riayet ederek vicdani görevimizi yerine getirdik. Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur soydaşlarımız asırların en şiddetli Çin emperyal asimilasyon ve zulmüne tanıklık etmektedir. Tarihin çok nadir safhalarında tanıklık edebileceğimiz bu vahşilik, köpek yiyen komünist kızıl Çin'in alnından silinmeyecek bir lekedir.

Bitmek bilmeyen elem ve kederi söndürecek olan güçtür. Güçlü bir Türk Dünyası, şuurlu bir İslam âlemi artık boynundaki prangayı çıkarıp kendine biçilmek istenileni değil, kendine biçmek istediği kudreti muhkem surette yakalamalıdır. Buradan ulusal ve uluslararası arenaya Ebedi Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi sesleniyorum: "Eğer İslam dünyası Müslüman arıyorsa, Doğu Türkistan Müslümandır. Eğer Türk dünyası Türk arıyorsa, Doğu Türkistan Türk'tür. Eğer insanlık insan arıyorsa Doğu Türkistan'da katledilen insanlıktır”

(Haber Merkezi)

