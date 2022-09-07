ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu “2022 Yılı Emek Yoğun Sektörler İçin Finansman Desteği Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıktı.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı ve www.daka.org.tr internet sitesinden temin edilebilir. Başvuruların son tarihi 01/11/2022 ve saati 23.59 ’dur. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup bu tarihten sonra başvuru yapılamayacak.

Emek Yoğun Sektörler İçin Finansman Desteği Programı çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Destek Yönetimi Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır.

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