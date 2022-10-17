Sezonun 3.hafta maçında Gümüşhane'de Gümüşsu Gümüşhanespor'un konuğu olan Çorum'un efeleri rakibini 3-1 yenerek Çorum'a 3 puanla döndü. Kritik maç sonrası açıklamalarda bulunan antrenör Yusuf Biçer, sezon başında Çorumluların gurur duyacağı bir takım oluşturmak istediklerini ve bunu da an itibariyle başardıklarını ifade etti. Zor bir grupta mücadele ettiklerinin de altını çizen Biçer, "Çok şükür lige de iyi bir başlangıç yaparak doğru yolda olduğumuzu görmüş olduk. Bu hafta alınan sonuçlara bakıldığı zaman ligin çok zorlu geçeceği aşikar. Bu hafta bizde çok zorlandık. Ama 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmayı başardık. Sporcularımız maçın bazı bölümlerinde oyundan oldukça düştüler. Setlerin bazı bölümlerinde 5-6 sayı farklara ulaştık ancak skoru korumada zorlandık. Tüm deplasmanlar zorlu geçiyor. Kaybettiğimiz sette hakemlerin verdiği bazı kararlara sporcularımızdan bazılarının verdiği tepki oyundan düşmemize neden oldu. Bu tür durumlara da alışmamız gerekiyor.

Bu hafta evimizde oynayacağımız Diyarbakır Yenişehir Belediyesi maçı da çok zor geçecek. Tüm Çorumluları takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Bu tür maçlarda taraftarımıza çok ihtiyacımız oluyor" ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

