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Çorum'un Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisi Osmancık Belediyespor'da yeni sezon yapılanması doğrultusunda görüşmeler başladı. Mevcut kadroda gidecek ve kalan oyuncuları belirlemek adına ilk olarak Teknik Direktör sorununu çözmek isteyen Osmancık Belediyespor yönetimi yapılan istişare sonunda Turgay Doğan ile devam etme kararı aldığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası Doğan'ın raporu doğrultusunda iç transfer görüşmelerine başlayacak olan Kırmızı-Beyazlı yönetim gidecek ve kalacak oyuncuları kamuoyuna yarın duyurması bekleniyor.