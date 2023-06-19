Doğan Can Davas, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başta, tüm sezon boyunca desteğini esirgemeyen Giresun şehrine, birlikte omuz omuza mücadele verdiğim takım arkadaşlarıma, başkanımıza, yöneticilerimize, teknik ekibimize ve gizli kahramanlarımız kulüp personelimize gönülden teşekkür ediyorum.

Giresun halkının sıcaklığı, futbola olan sevdasını ve misafirperverliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Geride bıraktığımız 1 yıl boyunca bana inanan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki kanat, orta saha oyuncusu Doğan Can Davas, biten sezon Süper Lig’de 27 resmi maçta Giresunspor forması giyerken, 668 dakika süre aldı. Bu maçlarda 1 gol atan Doğan Can, 2 asist yaptı.

Doğan Can’ın, Süper Lig’den düşen Giresunspor’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.