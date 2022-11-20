NTV’de bir programa katılan Bakan Dönmez; “Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız” diye konuştu.

Karadeniz’de bulunan doğalgaz konusuna değinerek söz konusu sahada keşfedilen gazla birlikte en az 25-30 yıl yetecek kaynağa ulaşılacağını yineleyen Bakan Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santrale de değindi.

Enerji Bakanı Dönmez ayrıca Aralık ayında doğalgaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını bildirdi.

(AA)

