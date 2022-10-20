Fizyoterapist Meltem Avcu Aygün’ün sahibi olduğu Doğafiz Sağlıklı Yaşam Merkezi Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde No: 6 adresinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Meltem Avcu Aygün’ün eşi Haydar Aygün, baba Ali Avcu, Karip Aygün başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılımı ile yapılan açılışta ilimize yeni bir sağlıklı yaşam merkezi kazandırmanın gururunu yaşadığını söyleyen Meltem Avcu Aygün Çorumluları merkezlerine davet etti.

Fizyoterapi, Manuel Terapi, Plates ve Ağrı Yönetimi alanında hizmet sürdürecek olan Doğafiz Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde çocuklara ve büyüklere yönelik ayrı ayrı odalarda fizyoterapi hizmeti verileceği ayrıca özellikle Otizmli çocuklara özel bir odalarının bulunduğu dile getirildi.

Açılışı yapan Başkan Yardımcısı Candan da Fizyoterapist Meltem Avcu Aygün’ü kutlayarak sağlıklı yaşam merkezini gezdi hem de bilgi aldı.



(Ömür SOYTEMİZ)

