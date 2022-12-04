Çorum Doğa koleji öğrencileri engelli akranları ile yemek organizasyonu ile buluşup birbirinden farklı etkinliklerle aktivite dolu güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiler. Robotlarla oyunlar oynayan engelliler ekoloji öğretmeni eşliğinde kendi becerilerini ortaya çıkarıp turşu yaptılar. Müzik öğretmeni ile beraber yapılan etkinlikte eğlenceli dakikalara eşlik ettiler.

Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma, sosyal yaşamda engellilerin karşılaştıkları sorunların aslında herkesin sorunu olduğunu belirterek, sorumluluğu da herkesin paylaşması gerektiğini söyledi.

(Haber Merkezi)

