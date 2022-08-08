Çorum’da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar adeta sarıya boyandı.

Çorum merkez ve ilçelerinde yoğun şekilde ekilen ayçiçeği, bu sene üreticinin yüzünü güldüreceğe benziyor. Güzelliğiyle tarlaları süsleyen ayçiçekleri, görenleri mest ediyor. Güneşi selamlayan, gökyüzüne gülümseyen ayçiçeği, umudun, bereketin rengi oldu.

Öte yandan sosyal medyanın yeni trendi de ayçiçeği tarlaları oldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalara gelin-damat adayları ve fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor. Çorum’da gün doğumu ve batımında havadan görüntülenen ayçiçeği tarlaları, kendine hayran bıraktı. Birçok fotoğrafçı bu manzarayı görüntülemek için çiçeklerin olgunlaşma zamanını bekliyor. Ayçiçeğinin güneşe dönük hali, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturuyor.(Haber Merkezi)