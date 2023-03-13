Doç. Işık, bu konuda şu mesajı yayınladı:

“Ülkemize, şehrimize hizmet etmenin bir aracı olarak gördüğüm, bundan da büyük bir onur ve şeref duyduğum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerimden, yapılacak olan genel seçimlerde Ak Parti Çorum milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunuyorum.

Görev süremiz boyunca gerek bilimsel gerek değerler ve mesleki eğitimx gerekse de sosyal sorumluluk alanlarında birlikte güzel hizmetlere, plan ve projelere imza attığımız tüm akademik ve idari görevlerde bulunan mesai arkadaşlarıma, sanayici ve iş insanlarımıza, öğrenci ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yaşadığımız deprem felaketi ardından ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu süreçte sorumluluk alarak hep birlikte yaralarımızı sarmak; birlikte daha güçlü daha büyük Çorum’u inşa ve ihya etmek, şehrimizi ve ülkemizi her alanda daha ileriye, müreffeh yarınlara taşıyabilmek ideali ve vizyonunun bir neferi, hizmetkârı olabilmek gayesiyle aldığımız bu kararın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)

