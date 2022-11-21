Yeni korona virüs hastalığına genel bakışla başlayan kitapta epidemiyolojik özellikleri, genel klinik özellikleri, tanı, tedavi ve halk sağlığı önlemlerine ait bilgiler yer alıyor.

Doç. Dr. Gülay Yılmazel, Covid-19 pandemisinin 1918 yılında insanlık tarihinin yaşadığı en şiddetli influenza pandemisinden sonra 21. yüzyılda ortaya çıkmış ciddi küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

2020 yılı sonunda virüsün bulaşıcılığı yüksek yeni varyantları başta Birleşik Krallık olmak üzere pek çok ülkede ortaya çıkmış olup vakaların önemli bir bölümüne bu varyantların yol açtığının bildirildiğini ifade eden Doç. Dr. Yılmazel, “Pandeminin gelecekteki gidişatı bilinmemekle birlikte COVID-19 enfeksiyonunun kesin bir tedavisi yoktur. Koruyuculuk oranı yüksek düzeyde aşılar geliştirilmiş olup aşıya karşı gelişen antikor yanıtlarının ne kadar devam edeceği belirsizdir. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından pandemi ile mücadele etkili bir şekilde sürdürülmüş, başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun bütün kesimleri bu mücadeleye büyük bir özveri ortaya koymuştur” dedi.

(İHA)

