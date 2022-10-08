ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava katılamayacak.

Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklar.

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