ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir ilçesi Dökmetaş mahallesinde bulunan 8 adet konut ve ticaret alanı nitelikli arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklifle satılacak.

İhale 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 10.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Salonu'nda yapılacak. İstekliler ihale teklif zarfını 1 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri ve ihale saatinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi içinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

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