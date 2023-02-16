İl Sağlık Müdürlüğü, kamuoyunda tepkilere neden olan paylaşım sonrası personel hakkında, adli ve idari işlem başlatırken, Diyanet-Sen ve 70'e yakın STK'da konu ile ilgili olarak Adliye önünde bir basın açıklaması yaparak suç duyurusunda bulundu.

Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, STK’larla birlikte yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden peygamberlere hakaret içeren paylaşımlarda bulunan hastane personeli hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Şanal, “Hiç kimsenin yaptığı hukuk nezdinde yanına kar kalmamalı ve kalmayacaktır. Yaklaşık 70’e yakın STK mensubu olarak, biraz sonra suç duyurusunda bulunacağız ve takipçisi olacağız” dedi.

Dini değerlere ve peygamberlere hakaret edenlere mecliste yapılacak bir çalışma ile bu tür hakaretleri edemeyecekleri cezalar verilmesi gerektiğini ifade eden Şanal, “Bu kişiler devletten maaşını alarak, yüzde 99 müslüman olan bir ülkede hem dini değerlere ve peygamberlere hakaret edeceksin hem de devletten maaş alacaksın. Böyle bir düzen yok” ifadelerini kullandı.