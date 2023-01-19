Ankara’da yapılan kongreye Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Memur-Sen Eski Genel Başkanı Fatih Uğurlu, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Diyanet-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı İlknur Karabulut ve Diyanet-Sen delegeleri katıldı.

Yeniden Diyanet-Sen Genel Başkanlığı’na seçilen hemşehrimiz Ali Yıldız, birlik ve beraberlik içinde Diyanet-Sen’in kuruluş ruhuna sadık kalarak Diyanet-Sen’i yeni Türkiye hedefine taşıyacaklarını söyledi.

Ali Yıldız sendikacılık yapma amaçlarına değinerek “Bizler hak, adalet, özgürlük, eşitlik için sendikacılık yapıyoruz. Din görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarını çözmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için sendikacılık yapıyoruz. Vesayet deşifre etmek, statükoyu sonlandırmak, bürokratik oligarşiyi bitirmek için sendikacılık yaptık, yapıyoruz. Mazlumların ve mağdurların dertlerine çare olmak için sendikacılık yapıyoruz. İnşallah kurucu iradenin ortaya koyduğu bu vizyon ve misyonu geliştirerek ve faaliyetlerimizi çeşitlendirerek bu kutlu yolda hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Bugüne kadar her zorlu süreçte milli iradenin yanında olduklarını belirterek gençlik ve ailenin önemine değinen Yıldız, birlik beraberlik mesajları verdiği konuşmasında başörtüsünün Anayasal güvence altına alınması gerektiğini de dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’nun divan başkanlığında gerçekleştirilen ve iki listenin ve sekiz bağımsız adayın yarıştığı seçimler sonucu Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetimi şu isimlerden oluştu: “Genel Başkan: Ali Yıldız. Genel Sekreter: Neslibey Özkan. Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): İrfan Kaşıkçıoğlu. Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler):Nazif Kocaçoban. Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim):Ömer Evsen. Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme):Hasan Urhan ve Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler):Kerim Alptekin”



(Volkan SINAYUÇ)

