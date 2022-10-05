İYİ PARTİ SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATTI “TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’ İYİ PARTİ SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATTI “TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda münhal bulunan kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 7 Müfettiş Yardımcısı alınacak.
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden (https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav) yapılacak. Müracaat işlemleri 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.
 