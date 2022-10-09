2022 yılı “Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç konuşmacı olarak katıldı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda önceki gün düzenlenen konferansı Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum amirleri, müftülük personeli, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü Biçer bir açılış konuşması yaptı. Müftü Biçer, camilerin müminleri zengin-fakir, amir-memur ayırt etmeden kucaklayan her kesimden insanı bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizin zirveye ulaştığı kutsal mekanlar olduğunu hatırlatarak tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

Daha sonra “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” konulu konferansını vermek üzere kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç, “Hamdolsun. Sıkıntılı iki yılın ardından yeniden Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle Peygamber Efendimiz (Sav)’i anmaya ve anlamaya yönelik programlarımızı tekrar salonlarda icra edebilmemizin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Peygamber Efendimizin bize bıraktığı mirastan, insanlığın tarihi boyunca karşılaştığı sıkıntılardan, tehlikelerden ve bunlardan korunmak için Allah ve Rasulünün sunduğu reçetelerden bahseden Kadir Dinç, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelmiş gelmiş tüm elçilerinin her birinin insanlığa verdikleri tek mesajın Allah’a kulluk edilmesi ve O’na karşı sorumluluklarımızın bilinmesi olduğunu kaydetti.

Konferans sonunda Vali Çiftçi, Başkan Yardımcısı Dinç’e tablo, İl Müftüsü Biçer ise çiçek verdi.

Vali Çiftçi ve Biçer daha sonra ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan çeşitli yarışmalarda başarılı olan din gönüllülerine belgelerini vererek başarılar diledi. Program hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

