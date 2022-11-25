Dünya Diyabet Günü nedeniyle Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle Çocuk Endokrinolojisi Kliniği’nin takibindeki diyabetli çocuklar için “Şeker Şef” etkinliği düzenlendi. Masterchef yarışması finalistlerinden Barbaros Yoloğlu’nun da katıldığı program, Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU”

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Doktorlarından Doç. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci, yaptığı konuşmada diyabetin çok ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurguladı. Kendirci, “Çocuklarda şeker hastalığı olur mu deniyor, özelikle bu konuda farkındalık oluşturmalıyız. Bunun için bu organizasyonda emeği geçenlere ve Çorum Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve başarılı bir organizasyon oldu.” dedi.

“KARARINCA YENEN HİÇBİR ŞEY ZARARLI DEĞİL”

Masterchef Barbaros Yoloğlu da etkinliği düzenleyen Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Yoloğlu, kararınca yenen hiçbir şeyin zararlı olmadığına vurgu yaptı.

“HANGİ NOKTADA İHTİYAÇ VARSA ORADAYIZ”

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da program öncesi yaptığı konuşmada böylesine önemli bir projenin içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çorum Belediyesi olarak sadece bu tip organizasyonlarda değil, şehirde yaşayan herkesin hayatına dokunan, hangi noktada ihtiyaç varsa orada olduklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Yağbat, “Bu programın içerisinde olmak da bizim için ayrıca bir mutluluk vesilesidir. Diyabetin hastalık değil bir yaşam biçimi olduğunu belirten Yağbat, “Dikkat edilmesi gereken konu her şeyin kararında yenilmesidir. Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşadığımız zaman, doğru beslenip doğru yiyecekleri seçtiğimiz zaman belki de bu hastalıklardan kurtulmuş olacağız ve sağlıklı yaşayacağız.” şeklinde konuştu.

YAĞBAT’TAN ŞEKER ÇOCUKLARA MORAL

Bir süre önce kendisinin de diyabetle tanıştığını dile getiren Yağbat, “Ben de sizin şeker ağabeyinizim. İlk bir ay ciddi anlamda moral bozukluğu yaşadım; ancak ondan sonra hayata daha pozitif bakmaya başladım. Hatta hayata daha tatlı bakmaya başladım. Bunu bir hastalık olarak görmemeliyiz.” diyerek diyabetli çocuklara ve ailelerine moral verdi.

ŞEKER TADINDA BİR GÜN YAŞADILAR

Konuşmaların ardından Masterchef Barbaros Yoloğlu, etkinliğe katılan diyabetli çocuklarla birlikte Çorum mantısı ve leblebi helvası yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte beyaz önlükleri giyip mutfağa giren şeker çocuklar unutmayacakları bir gün yaşadı.

(Haber Merkezi)