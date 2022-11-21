Psikiyatri polikliniği açılışı sonrası inşaatı devam eden Diş Hastanesi inşaatının bulunduğu yere geçen Ceylan, yaptıkları girişimler neticesinde Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde bulunan 20 bin m2 bir alana Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılmasına karar verildiğini anımsattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Diş Hastanesi sözü verildi, yerine getirilmedi” sözlerine hatırlatan Ceylan, Özgür Özel’in dersine iyi çalışmadan Çorum’a geldiğini ileri sürerek, “Keşke yanındaki CHP’liler Özgür Özel’in kulağına diş hastanesi inşaatına başlandığını fısıldasalardı” dedi.

50 üniteli Diş Hastanesi temelinin atıldığını ve inşaatına başlandığını söyleyen Ceylan, artık Çorumlular diş ile ilgili her türlü tedavisini bu hastanede yaptırabileceklerini vurguladı.

Eski Devlet Hastanesi ile ilgili de 21 Aralık’ta yeni hastane yapımı için ihalenin olacağının bildiren Ceylan, Çorum ölçeğinde hiçbir ilde olmayan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ise bu yıl sonuna kadar biteceğinin kaydetti.

Ceylan, açıklamalarının ardından da hastane inşaat alanında incelemelerde bulundu. Müteahhit firma yetkililerinden bilgiler alan Ceylan, orada da Özgür Özel’e gönderme de bulunarak, “Bu yapılan inşaat anaokulu inşaatı değil, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin inşaatıdır. Şu anda bodrum ve zeminle birlikte 3 katı bitti. Toplam 7 katlı binamızın tamamı 2023 yılının Kasım ayında bitirilecek ve Çorumluların hizmetine açılacaktır” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bodrum, zemin ve 4 kattan oluşan Diş Hastanesi projesinin hazırlandığını aktaran Ceylan, hastanenin yapımı için önce Nisan ayında ihale açıldığını, çeşitli sebeplerle bu ihalenin iptal edilmesinin ardından da Temmuz ayında bir kez daha ihaleye çıkıldığını bildirdi.

Yüklenicinin firmanın inşaata hemen başlayarak ilk kazmayı vurduğunu kaydeden Ceylan, Diş Hastanesi’nin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını dile getirdi. (Tugay GÖKTÜRK)

