Bünyamin C.(25) idaresindeki 38 KM 309 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Çevreyolu Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza nedeni ile aydınlatma direği yol ortasına devrilirken otomobil ikiye ayrıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İkiye ayrılan otomobil ve devrilen aydınlatma direği nedeni ile tek şerit üzerinden kontrollü sağlanan trafik, direk ve otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.